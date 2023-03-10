انطلاق فعاليات الأسبوع المائى من "دنديل" ببنى سويف تحت شعار "كل نقظة بتفرق"

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ فعاليات "الأسبوع المائي"، لترشيد استهلاك المياه، والذي تشرف عليه شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، تحت شعار"كل نقطة بتفرق"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، الذى يتم الاحتفال به في 22 من شهر مارس كل عام.

وانطلقت اليوم الجمعة، فاعليات الأسبوع المائي، من خلال خطبة الجمعة بمسجد الإخلاص بقرية دنديل بمركز ناصر، وبمشاركة كافة الجهات التنفيذية من الوحدة المحلية والأوقاف والشباب والرياضة والصحة وتعليم الكبار بناصر، وعددٍ من أهالي القرية، وفي حضور المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

من جانبها أشارت رئيس الشركة إلى أن الفعالية تستهدف المساهمة في تنفيذ جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والجهود لتوعية المواطنين والجهات بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مثل تركيز الخطب والعظات على أهمية وضرورة ترشيد الاستهلاك، وتنفيذ ندوات توعوية تستهدف رفع الوعي المائي لدى المواطنين وغرس ثقافة المشاركة، ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض في استهلاك المياه.

حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة 2030، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين.