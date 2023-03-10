انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بأسوان تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

انطلقت اليوم، الجمعة، فعاليات الأسبوع المائى مارس 2023 على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمياه، والذى يقام خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس، بمنطقة السيل الريفى تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، وذلك بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان والمشروع السويسرى"، برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية.

بدأت الفاعليات بالإعلان عنها من خلال مكبرات صوت وحملات لإدارة التوعية بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة أسوان، ولقاء مع المواطنين المقيمين بمنطقة السيل شرق مدينة أسوان، ومن المقرر أن تبدأ باقى الفعاليات غداً السبت.

أكد يحيى أبوزيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن فاعليات الأسبوع المائى ستشمل تنظيم قافلة مائية خدمية لتقديم كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب حملة نظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والتضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وأضاف أبو زيد، أن هذه الفاعليات تتواكب مع التجهيز لبدء تنفيذ برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى ليلبى احتياجات منطقة السيل الجديد والسيل الريفى من مياه الشرب النقية، ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم.

والجدير بالذكر أن اليوم العالمى للمياه تعود فكرته لعام 1992 الذى عقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المختص بالبيئة والتنمية واعتماد الجمعية العامة ليوم 22 مارس باعتباره يوماً عالمياً للمياه، وقد بدأ أول احتفال به عام 1993.