اليوم السابع
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المتهم بقتل شاب في العمرانية: أنهيت حياته طعنا خلال مشاجرة

الجمعة، 10 مارس 2023 10:42 ص
المتهم بقتل شاب في العمرانية: أنهيت حياته طعنا خلال مشاجرة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل شاب في العمرانية، عقب القبض عليه، بارتكابه الجريمة، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب خلافات سابقة، أدت إلى تشاجرهما، وأشار أنه أشهر سلاحا أبيض، واعتدى عليه، مما أسفر عن مقتله.

وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنشوب مشاجرة ومقتل شخص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


قتل شاب

قتل شاب بالعمرانية

جريمة قتل بالعمرانية

امن الجيزة



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