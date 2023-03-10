نجحت الشرطة الألمانية فى اعتقال مشتبه به باحتجاز رهائن فى صيدلية بمدينة كارلسروه بحسب شبكة العربية، وتقوم الشرطة بعملية واسعة النطاق بسبب ذلك الحادث، وتم تطويق المنطقة بالقرب من أرض المعارض على مساحة كبيرة.
وأوضحت الشرطة الألمانية - وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أنها تعتقد بوجود منفذ واحد لحادث إطلاق النار، وقد يكون هو الشخص الذي عثر عليه قتيلا في المبنى.
فيما لم يتم الإعلان بعد عن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس، فى ثانى أكبر مدينة ألمانية والذي وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "عمل عنف وحشي".
وكتب شولتز في تغريدة أن "عدداً من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية"، مضيفاً: "أفكاري معهم ومع أحبائهم"، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
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