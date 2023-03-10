وأوضحت الشرطة الألمانية - وفقا لما ذكرته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أنها تعتقد بوجود منفذ واحد لحادث إطلاق النار، وقد يكون هو الشخص الذي عثر عليه قتيلا في المبنى.

فيما لم يتم الإعلان بعد عن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار الذي وقع مساء أمس الخميس، فى ثانى أكبر مدينة ألمانية والذي وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "عمل عنف وحشي".