السيطرة على حريق هائل نشب في مركب صيد بدمياط

دمياط معتز الشربيني

تمكن رجال الحماية المدنية بدمياط من السيطرة علي حريق هائل نشب في مركب صيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة

ترجع تفاصيل الحريق عندما سمع اهالي عزبة البرح وسكان رأس البر صوت انفجار مدوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم وتوجه الأهالي الي المجري المائي لنهر النيل، حيث تواجد مراكب الصيد، وتبين وقوع حريق ،وانفجار في مركب صيد في منطقة الجربي برأس البر أثناء تواجدها بالمجري المائي.

وأكد شهود عيان، أن سبب الحريق ناتج عن انفجار تنك السولار بالمركب مما سبب سماع دوي انفحار هائل، وتسبب الحريق في غرق المركب بعد احتراقة بالكامل، وذلك دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وأخطر الأهالى، إدارة الحماية المدنية التي دفعت بسيارات إطفاء الي موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق واخطار قسم شرطة رأس البر وعزبة البرج لتحرير محضر بالواقعة، وتحديد أسباب وملابسات الحريق للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



جانب من الحريق (1)