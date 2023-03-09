السجن المؤبد لمهندس زراعى قتل زوجته فى دمياط

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في شهر يونيو لعام 2021، إخطارا من مركز شرطة كفر سعد يفيد تلقيهم بلاغا من شخص يدعى "مؤمن .م" مهندس زراعي مقيم بقرية حمامة بمدينة ميت أبو غالب دائرة مركز كفر سعد، أنه قام بقتل زوجته بطعنات نافذة بسلاح أبيض مبررا سبب ذلك لخلافات أسرية بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "الزهراء . س" زوجة المتهم.

وأكد تقرير الصفة التشريحية، أن المجني عليها تلقت طعنات نافذة في البطن أدت لقطع بالأوعية الدموية، وأنها كانت حامل في جنين أنثى في عمر الستة أشهر تم إصابته بنزيف دموي، كما قام المتهم بكتم أنفاسها حتي فارقت الحياة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم وإحالتة إلى النيابة العامة، ثم تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.