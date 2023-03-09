التموين: محصول بنجر السكر ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي محلى بنسبه 90%

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أن محصول بنجر السكر يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي ساعدت الدولة للوصول للاكتفاء الذاتي بنسبة تقرب من 90% ، لافتا إلى أن مصر كانت تعتمد في الماضي على إنتاج السكر من قصب السكر فقط.

وتزرع مصر ما يقرب 340 ألف فدان قصب في محافظات الوجه القبلي، ثم بدأ دخول محصول بنجر السكر كمحصول مكمل لإنتاج السكر المحلى وبدأ ينتشر زراعته نتيجة اهتمام القيادة السياسية الفترة الماضية والتوسع في انشاء المشروعات القومية مثل -مشروع مستقبل مصر ومشروع الـ 1.5 مليون فدان الذي بدأ ينتشر فيها زراعة محصول بنجر السكر، وأصبح لدى مصر مساحة لا تقل عن 630 ألف فدان منزرعة بمحصول بنجر السكر وتنتج محصول حوالى 12.5 مليون طن بنجر سكر ،وان كميات هذا المحصول تنتج ما يقرب من 1.8 مليون طن سكر من البنجر .

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، أنه مع اهتمام وحرص القيادة السياسية أصبح هناك 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر وأن شركة الدلتا إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين تنتج سنوياً ما يقرب من 340 ألف طن سكر من بنجر السكر، بالإضافة إلى إنتاج تفل البنجر الذي يدخل في صناعة الأعلاف، ومولاس الذى يدخل في صناعة الخميرة والكحول، كما أن هناك مصانع تابعة لوزارة التموين أيضا تنتج السكر من البنجر وهى شركات "الدقهلية -الفيوم -النوبارية" وغيرها من المصانع الأخرى فى مصر حتى أصبحت مصر تنتج 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر ، و 900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، كذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز والجلوكوز" منتجات الذرة " ، حيث يصل إجمالي الاحتياجات الكلية لمصر من سلعة السكر نحو 3.3 مليون طن سنويا نحقق منهم محلياً 90% ،ويعتبر هذا نجاح للدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية .

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية من خلال خطة لتطوير المصانع المنتجة للسكر تحت الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وإدخال أصناف جديدة بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التموين ووزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية المتخصصة ومجلس المحاصيل السكرية ، لافتا الى أن محصول بنجر السكر يقوم على الزراعة التعاقدية وأن القيادة السياسية كان لديها الحرص على تفعيل الزراعة التعاقدية في مصر من خلال القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قانون رقم"14"سنة 2015، من حيث تعاقد المصانع مع أهالينا المزارعين بتوفير التقاوي المجانية بالنسبة للعروة المبكرة، وباقي التقاوي يتم دعمها بنسبة ٧٥% ويتم استلام المحصول من أهالينا المزارعين من خلال نقله الى المصانع عن طريق أسطول نقل مجاناً، ويتم التوريد بالوزن وتقييم الجودة ، وكلما زادت نسبة السكر في البنجر يحصل المزارع على حافز إضافي الأمر الذى يشجع أهالينا المزارعين على الطرق السليمة لجمع المحصول بجودة عالية .

واشار أبو اليزيد الى أن زيادة معدلات إنتاج السكر وتحقيق اكتفاء ذاتي من السكر المحلى يقرب 90% ، حيث كان في الماضي يتم استيراد حوالى مليون طن سكر من الخارج ومع اهتمام القيادة السياسية وتطوير مصانع انتاج السكر تحت إشراف الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،حيث سبق وافتتح وزير التموين منذ أكثر من أعمال تطوير خطوط الانتاج ورفع طاقة تشغيل مصنع شركة الدلتا للسكر من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، لافتا إلى أن الكميات المستوردة من السكر حاليا لا تتخطى 400 ألف طن، لسد الاحتياجات الأمر الذى يوفر العملة الصعبة.

وذكر أن مصر أصبح لديها مصانع لدى بعض الشركات الشقيقة باستثمارات سعودية تقوم باستيراد سكر خام وتكريره داخل البلاد ثم يعاد تصديره سكر مكرر، كما أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين تنتج سنويا ما لا يقل عن 60 ألف طن سكر بنى يتم تصديره للخارج لأفريقيا وبعض الأسواق الأوروبية بجانب إنتاج السكر الأبيض الذى يتم توفير لمنظومة التموين ،لافتا إلى أنه مع زيادة المساحات المنزرعة بنجر السكر في المستقبل فإن مصر تستطيع خلال 3 سنوات يكون لدينا اكتفاء ذاتي من سلعة السكر .