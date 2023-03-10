وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الجمعة:" لقد أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة مارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى القضاء على أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا على محوري خيرسون وجنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح البيان أن الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة قوات "الشرق" ألحقت خسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك وقضى على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيًا ودمر دبابة واحدة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر من نوع "دي-30".

وأضاف بيان الدفاع الروسية:" قضينا أيضا على أكثر من 160 عسكريا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، موضحا أن نيران المدفعية والصواريخ من مجموعة "المركز" ألحقت خسائر بوحدات العدو على محور كراسني ليمان في مناطق "يامبولوفكا" و"كراسني ليمان" و"جريجوروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي "تشيرفونايا ديبروفا" بجمهورية لوجانسك الشعبية.