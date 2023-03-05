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الدفاع الروسية: مقتل 500 جندى أوكراني وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال يوم

الأحد، 05 مارس 2023 02:05 م
الدفاع الروسية: مقتل 500 جندى أوكراني وتدمير عشرات الآليات العسكرية خلال يوم الجيش الروسى
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال اليوم الماضي، حيث قتل أكثر من 500 جندي وتدمير عشرات الآليات العسكرية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وفي سياق متصل، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تواصل جهودها لمحاصرة باخموت، موضحا أنهم تمكنوا من صد أكثر من 130 هجوما روسيا خلال الساعات الماضية في جبهة الشرق، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانيةـ فى وقت سابق، نقل قوات إضافية إلى باخموت، وذلك على خلفية التزايد الكبير فى حدة القتال هناك.

وفى هذا الإطار، قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع حول مدينة باخموت يزداد صعوبة وتعقيدا، متابعا: "نحتاج طائرات مقاتلة من أجل الدفاع عن سماء أوكرانيا".
 
 

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