الخارجية الروسية: الصين تؤكد استمرار تعاونها مع موسكو

أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن نظيره الصيني وانج يي، أكد استمرار مسار بكين بشأن التعاون مع روسيا خلال لقائه في فبراير الماضي .

وقال لافروف في تصريحات - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة- إنه"خلال محادثات وانج يي في موسكو معي ومع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وأثناء الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بوضوح استمرار القادة الصينيين بعد المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع روسيا وتنفيذ المشاريع الثنائية التطلعية والسلوك المشترك المسؤول على المسرح الدولي، حيث أننا نتفهم إلى أي مدى يعتمد دور روسيا والصين في ضمان استقرار الوضع".

كما أشار الوزير إلى أنه لاحظ استمرار السياسة الخارجية الصينية في تصريحات وزير الخارجية الصيني تشين جانج خلال الاجتماع على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين في نيودلهي.