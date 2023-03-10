الحكم بالسجن 30 عاما على ضابط إيطالي أدين بالتجسس لصالح روسيا

وكالات

حكمت محكمة روما العسكرية على ضابط البحرية الإيطالية فالتر بيوت بالسجن 30 عاما، بعد إدانته بالتجسس لصالح روسيا، ونقله معلومات سرية للجانب الروسي مقابل المال.

وأدين بيوت بتهم الحصول على معلومات سرية لغرض التجسس، ونشر معلومات سرية والتقاط صور لـ19 وثيقة لحلف الناتو لغرض التجسس، بينها وثائق سرية وواحدة سرية للغاية.

وأشار محامي العسكري المتهم إلى أن العملية لم تنته بصدور الحكم، وأنه يعتزم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف.

يذكر أن السلطات الإيطالية أوقفت بيوت في 30 مارس 2021 كان مع ضابط روسي معتمد لدى السفارة الروسية في روما.

وحسب السلطات الإيطالية، فإن الشخصين التقيا سرا ليقدم بيوت معلومات سرية للجانب الروسي مقابل 5 آلاف يورو.

ولم يتم اعتقال الضابط الروسي نظرا لصفته الدبلوماسية أما بيوت فتم حبسه على ذمة التحقيق.

كما أعلنت روما طرد اثنين من موظفي الملحقية العسكرية الروسية في إيطاليا.