الثقافى الروسى بالإسكندرية يفتتح معرض فنون الأطفال 16 مارس

الإسكندرية - أسماء على بدر

يفتتح المعهد الثقافى الروسى بالإسكندرية، معرض فنون الأطفال بعنوان "مزاج ربيعى" بحضور مدير المعهد ومحبى الثقافة والفنون بمقر المعهد بالإسكندرية يوم 16 مارس الجارى.

وأقام المعهد الثقافى الروسى بالإسكندرية مباراة كرة قدم، تحت رعاية القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية وفى إطار الإحتفال بمناسبة مرور 80 عام على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفعاليات النسخة الثانية لكأس البيت الروسى لكرة القدم لطلاب المدارس على ملعب مجمع المدارس الأزهرية بسموحة.

جاء ذلك بحضور الشيخ خميس محمد رئيس الأدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعدد من قيادات الأزهر بالإسكندرية وبافيل كيديسوك مدير البيت الروسيبالإسكندرية وعدد من موظفى السفارة والقنصلية الروسية.

وشارك فى هذه البطولة 5 فرق من مدارس الإسكندرية وفريق المدرسة الروسية بالقاهرة التابعة للسفارة الروسية: المدرسة الروسية بالقاهرة – مدرسة سان مارك – مدرسة الفيوتشر – مدرسة سان جبرائيل – مدرسة أبو العزايم الأزهرية – مدرسة براعم طيبة الأزهرية.