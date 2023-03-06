اليوم السابع
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"الثقافى الروسى" بالإسكندرية يحتفل بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية

الإثنين، 06 مارس 2023 05:42 م
"الثقافى الروسى" بالإسكندرية يحتفل بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية جانب من الاحتفال
الإسكندرية أسماء على بدر

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أقام المعهد الثقافي الروسى بالإسكندرية مباراة كرة قدم ، تحت رعاية القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية و في إطار الاحتفال بمناسبة مرور 80 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وفعاليات النسخة الثانية لكأس البيت الروسي لكرة القدم لطلاب المدارس علي ملعب مجمع المدارس الأزهرية بسموحة .

 

جاء ذلك بحضور الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية و عدد من قيادات الأزهر بالإسكندرية و بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية و عدد من موظفي السفارة و القنصلية الروسية .

 

وشارك في هذه البطولة 5 فرق من مدارس الإسكندرية و فريق المدرسة الروسية بالقاهرة التابعة للسفارة الروسية  : المدرسة الروسية بالقاهرة – مدرسة سان مارك – مدرسة الفيوتشر – مدرسة سان جبرائيل – مدرسة أبو العزايم الأزهرية – مدرسة براعم طيبة الأزهرية .

 

 


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