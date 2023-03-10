البرهان يؤكد التزام القوات المسلحة السودانية بتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام القوات المسلحة بالانسحاب من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وأشار رئيس مجلس السيادة - لدى لقائه بمكتبه، مدير الدائرة الأفريقية للعمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي السفيرة ريتا لارانجينا بحضور سفير الاتحاد الأوروبي أيدن اوهارا، ووزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق - إلى تطلعه لأن تمضي العملية السياسية بسلاسة إلى نهاياتها، معربًا عن أمله في توافق جميع الأطراف بما يحقق الخروج الآمن للبلاد من الأزمة السياسية الراهنة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.

من جانبها، أكدت السفيرة ريتا لارانجينا، متابعة الاتحاد الأوروبي للأوضاع السياسية في السودان وتشجيعه ودعمه للعملية السياسية، مؤكدة ضرورة إنهاء الخلافات السياسية من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

ولفتت ريتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع بشدة للعمل مع الحكومة المدنية للإنخراط في سياق جديد يمكنهم من توثيق العلاقات مع السودان.

وأضافت أنه من المهم جدًا إحترام حق التجمع السلمي، منوهة إلى أنها ستقوم بتقديم تقرير للدول الأعضاء حول زيارتها للسودان وأهمية دعم الحكومة الانتقالية القادمة.