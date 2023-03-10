اليوم السابع
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خلال 11 شهرا..

الإحصاء: استيراد بيض بودرة بـ103.9 ألف دولار من البرازيل وأوكرانيا وبولندا

الجمعة، 10 مارس 2023 10:49 ص
الإحصاء: استيراد بيض بودرة بـ103.9 ألف دولار من البرازيل وأوكرانيا وبولندا جمع البيض
كتب مدحت عادل

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كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد مصر بيض بودرة بقيمة 103.9 ألف دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 أي بما يعادل 1.8 مليون جنيه.
 
وأشار "الإحصاء"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن مصر استوردت البيض البودرة من البرازيل بقيمة 58.7 ألف دولار، وبولندا بقيمة 38.1 ألف دولار، وأوكرانيا بقيمة 7.1 ألف دولار.
 
وأوضح التقرير أن مصر استوردت صفار بيض بودرة بقيمة 171.8 ألف دولار من هولندا خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 أي بما يعادل 3.1 مليون جنيه.

بيض بودرة

استيراد بيض البودرة

جهاز الاحصار

بيض



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