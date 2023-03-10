الأقصر تختتم دورة اختبارات شباب الخريجين حول منحة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت محافظة الأقصر، فعاليات دورة اختبارات المتقدمين من شباب الخريجين من الجامعات للمنحة التدريبية بتكنولوجيا الطاقة المتجددة في مقر مكتبة مصر العامة بالكرنك، وذلك تحت رعاية ودعم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لشباب محافظة الأقصر وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات معهد تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال سيد محمد إسماعيل مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، أن هذه الدورة تنفذ لأول مرة فى صعيد مصر لإعداد شباب للعمل فى مشروعات الطاقة المتجددة، والتى تعد هى مستقبل العالم الجديد والتى جاءت إنطلاقاً من توصيات مؤتمر المناخCOP27، بالإتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث كانت المقابلات عبر الفيديو كونفرانس بإشراف العميد علي كمال مدير التدريب المكثف لشباب المحافظات بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ITI.

فيما قدمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، فعاليات دورة تدريبية على الصناعات الحرفية بالمركز الحرفي بالقرنة لعدد 23 شاب وفتاة، وذلك من أجل تأهيلهم وتمكينهم اقتصاديا لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم، وبناءاً على توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.

وأوضحت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، أن الدورة التدريبية تضمنت تدريب الفتيات على أعمال التفصيل والحياكة وتدريب الشباب على أعمال النجارة ، مؤكدة أن التدريبات مستمرة طوال العام وبالمجان للراغبين من الشباب والفتيات، على أنواع متعددة من الأنشطة الحرفية، كما أن الوحدة تتابع مع المتدربين لتسويق منتجاتهم عن طريق معارض شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر.

وتشهد محافظة الأقصر دعم كبير للشباب على منصات التسويق الإلكتروني ضمن مبادرة "اتحضر للأفضل"، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة بتنظيم تدريب علي التسويق الالكتروني في أولى فعاليات مبادرة "اتحضر للأفضل" بقاعة المؤتمرات.