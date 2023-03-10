احتراق سيارة ودراجة نارية فى حريق حظيرة مواشى بالإسماعيلية

احترقت سيارة ربع نقل ودراجة نارية، نتيجة نشوب حريق فى حظيرة مواشى تل أبوحامد بالظاهرية دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى حظيرة مواشي بتل ابوحامد بالظاهرية دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق .

ونجحت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق الذى أسفر عن احتراق سيارة ربع نقل ودراجة نارية دون خسائر بشرية.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة خطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.