اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إنطلاق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار " كل نقطة بتفرق" بالقصاصين في الإسماعيلية

الجمعة، 10 مارس 2023 12:35 ص
إنطلاق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار " كل نقطة بتفرق" بالقصاصين في الإسماعيلية اللواء عبد الحميد عصمت
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد الإستهلاك تحت شعار" كل نقطة بتفرق" خلال الفترة من 10الى16 مارس  الجارى بمركز ومدينة القصاصين تحت رعاية اللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه ، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.
 
حيث قام فريق التوعية بالشركة  بعمل استقصاء رأى قبلى بمركز ومدينة القصاصين لقياس  مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة من الشركة ووصولها  للمواطنين بالجودة المنشودة ، بالإضافة إلى توصيل رسالة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.
 
واضاف رئيس الشركة أن فعاليات الحملة تتضمن العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ورواد المكتبات وبيوت الثقافة بالمنطقة، بالإضافة إلى عقد الندوات بالجمعيات الأهلية وورش عمل لتدريب السيدات على اعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف منها بالمصالح الحكومية بالقصاصين وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب، كما ستتضمن الأنشطة خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ودروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب.

الاسماعيلية

محافظات القناة

مياه الشرب

الصرف الصحي

اليوم العالمي للمياه



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