إقبال على شراء الأسماك المملحة فى النصف الأخير من شعبان بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وتشتهر الإسكندرية عادة بتناول الأسماك المملحة قبل حلول الشهر الكريم، بسبب صعوبة تناولها خلال الشهر، وهو ما يعرف بالإسكندرية بـ"الشعبنة"، وتشهد أسواق الأسماك المملحة إقبالا ملحوظا فى الأيام الأخيرة من شهر شعبان، حيث يزداد الإقبال على شراء الأسماك المملحة بكل أنواعها.

"اليوم السابع" أجرى جولة داخل أسواق الأسماك المملحة للتعرف على أشهر الأنواع المحببة، والتى تتميز بها محافظة الإسكندرية.

ويقول ياسين البرنس، بائع أسماك مملحة بالإسكندرية، إن أشهر أنواع الأسماك المملحة والمحببة لدى العديد من الشعب المصرى هى أسماك الملوحة، وموطنها الأصلى من أسوان ببحيرة ناصر وهى أسماك نيلية، وتتميز أسماك الملوحة بدرجة ملوحة أعلى من الفسيخ، نظرا لأنها تستغرق وقتا أطول فى التمليح، حيث تستغرق نحو شهر ونصف.

وحول أنواع أسماك الملوحة قال إن الملوحة "الكلابى" هى أفضل أنواع الملوحة وتتميز بأسنان مدببة لذلك سميت بالكلابى، وهناك أنواع من أسماك الملوحة وهى سمك "الرايا" وهى أنثى الملوحة الكلابى، وأقل منها فى جودة الطعم، كما أن هناك أحجاما مختلفة منها ولكل حجم سعره.

وحول الفسيخ قال إن الفسيخ يملح من أسماك البورى، وهناك درجات فى ملوحة الفسيخ لإرضاء كل الأذواق، حيث يشتهر بالإسكندرية الفسيخ القليل الملح لمرضى الضغط وكبار السن، مشيرا إلى أن كمية الملح لا تتغير لكن فرق التوقيت هو ما يميز الفسيخ قليل الملح، حيث يستغرق تمليحه 10 أيام فى حين يستغرق الفسيخ المنلح نحو 15 يوما على أقل تقدير ، مؤكدا على ان التمليح يتم داخل براميل خشبية وفقا لتعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن.

أما السردين النيلى فهناك سردين الماكس وهو الأفضل بين أنواع السردين، ويتميز بحجمه الكبير وعريض بعض الشيء مقارنة بسردين المعدية برشيد.

أما أسماك الرنجة فهناك الرنجة الهولندية ذات البطروخ الخرز، وهى من أفضل الأنواع، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الرنجة اليونانى ذات البطروخ اللين، لكن تتميز باللحم الناعم المميز.

وأكد ياسين البرنس أن موسم "الشعبنة" يبدأ فى الإسكندرية فى النصف الأخير من شهر شعبان، ويزداد الإقبال فى الأيام الأخيرة منه، ويتم الاستعداد له مع بداية الشهر، كما تستعد أسواق الأسماك المملحة لاستقبال عيد الفطر المبارك وعيد شم النسيم، بكميات كبيرة من أنواع الفسيخ والرنجة والملوحة الأسوانى.

من جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة لاستقبال الشهر الكريم، وأن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، من خلال عدة تجهيزات وعلى رأسها توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع، من خلال سلسلة معارض أهلا رمضان والتى بلغت نحو 13 فرعا فى مختلف الأحياء، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ البيع.