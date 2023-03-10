اليوم السابع
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الجمعة، 10 مارس 2023 03:27 م
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إصابة 9 أشخاص فى حريق منزل بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الجمعة، 10 مارس 2023 03:03 م
إصابة 9 أشخاص فى حريق منزل بالقنطرة شرق بالإسماعيلية إسعاف ـ أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة مابين حروق واغماء واختناق نتيجة حريق منزل فى عزبة المواصلة فى القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى منزل بعزبة المواصلة دائرة مركز القنطرة شرق. 
 
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق الذى اسفر عن اصابة كلا من محمد احمد اليمني. 22 عام و ابراهيم ممدوح احمد 27عام و محمد ممدوح احمد. 30عام و زينب صادق حامد 50عام و عبد الرحمن محمود 25 عام و سماح صادق حامد 55عام و محمد العربي حسن 23عام و رئيسه صادق حامد و محمد ابراهيم صادق و تنوعت اصاباتهم مابين حروق واغماء واختناق.
 
على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
وقال مصدر طبى أن الإصابات خفيفة وتنوعت مابين حروق بسيطة واختناق واغماء بسبب الحريق وأن المصابين سوف يتم خروجهم من المستشفى فور تلقيهم العلاج.
 


 


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