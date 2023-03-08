اليوم السابع
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مصرع طالب تحت عجلات قطار منوف - كفر الزيات فى المنوفية

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:01 م
مصرع طالب تحت عجلات قطار منوف - كفر الزيات فى المنوفية قطار -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طالب بالصف الثالث الإعدادى بقرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه تحت عجلات قطار منوف - كفر الزيات، تم نقله إلى مشرحة مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم علاء عزب نائب مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادى بقرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت قطار منوف - كفر الزيات على الفور انتقلت سيارة الإسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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