إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة فى نطاق مدينة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

كان مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارا بورود إشارة من المستشفى، بوصول مصابين فى حادث انقلاب سيارة فى نطاق مدينة كفر الشيخ.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، هاجر يسري عبدالعزيز، 20سنة، وحسين عبدالله عبدالعظيم،20سنة، ومبروكة منصور الشنواني، 50سنة، وجميعهم من حي القنطرة البيضاء بمدينة كفرالشيخ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.