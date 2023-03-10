إدارة بايدن تطلب 753 مليون دولار إضافية "لمواجهة النفوذ الروسى" فى أوكرانيا

وكالات

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 753 مليون دولار إضافية للسنة المالية 2024 "لمواجهة النفوذ الروسي" في أوكرانيا و400 مليون دولار لصندوق "احتواء الصين".

وجاء في مسودة الميزانية الفيدرالية الأمريكية للسنة المالية المقبلة 2024: "طلب الميزانية ينص على تخصيص 753 مليون دولار لأوكرانيا لمواصلة مواجهة النفوذ الخبيث لروسيا ومعالجة الاحتياجات الناشئة المتعلقة بالأمن والطاقة والأمن السيبراني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد".

ويحتوي مشروع الميزانية على تخصيص أموال للتفوق على الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا.

وتنص مسودة الميزانية على اقتراح تخصيص 842 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية في السنة المالية 2024، وهذا يعني "26 مليار دولار، أو 3.2٪ أكثر من عام 2023".