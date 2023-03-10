اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 مارس 2023 03:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إدارة بايدن تطلب 753 مليون دولار إضافية "لمواجهة النفوذ الروسى" فى أوكرانيا

الجمعة، 10 مارس 2023 02:00 ص
إدارة بايدن تطلب 753 مليون دولار إضافية "لمواجهة النفوذ الروسى" فى أوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 753 مليون دولار إضافية للسنة المالية 2024 "لمواجهة النفوذ الروسي" في أوكرانيا و400 مليون دولار لصندوق "احتواء الصين".

وجاء في مسودة الميزانية الفيدرالية الأمريكية للسنة المالية المقبلة 2024: "طلب الميزانية ينص على تخصيص 753 مليون دولار لأوكرانيا لمواصلة مواجهة النفوذ الخبيث لروسيا ومعالجة الاحتياجات الناشئة المتعلقة بالأمن والطاقة والأمن السيبراني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد".

ويحتوي مشروع الميزانية على تخصيص أموال للتفوق على الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا.

وتنص مسودة الميزانية على اقتراح تخصيص 842 مليار دولار للاحتياجات الدفاعية في السنة المالية 2024، وهذا يعني "26 مليار دولار، أو 3.2٪ أكثر من عام 2023".


جو بايدن

امريكا

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

موسكو

كييف

البنتاجون

الكونجرس



الموضوعات المتعلقة

بايدن: خفض التضخم على مدار الـ 7 أشهر الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 09 مارس 2023 10:20 م

بايدن: مشروع الموازنة الجديدة سيعمل على خفض العجز بأمريكا بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات

الخميس، 09 مارس 2023 09:57 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. تعطل موقع "انستجرام" لدى الآلاف حول العالم.. بايدن يقترح ضريبة 25% على المليارديرات والأثرياء.. وزارة الحج السعودية تتيح تصاريح عمرة رمضان عبر تطبيق "نُسُك"

الخميس، 09 مارس 2023 12:00 م

بايدن يقترح ضريبة 25% على المليارديرات والأثرياء وتوقعات برفضها فى الكونجرس

الخميس، 09 مارس 2023 10:22 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة