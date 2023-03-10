وجاء في تقرير صادر عن المركز (ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية) أن "المحتلين الروس يرسمون قائمة بالعاملين وأسرهم الذين يخضعون لأولوية الإخلاء. وفي بعض المدن، تم بالفعل وضع الخطط والمصادقة عليها ومن الواضح أنه تمت صياغة مثل هذه الخطط في بلدة كراسنوبريكوبسك، الواقعة في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة بالقرب من البر الرئيسي لأوكرانيا".

وبحسب التقرير، أوقفت شركات البناء في المناطق الحضرية عملياتها في شبه جزيرة القرم وسط تجاوز العرض للطلب في سوق العقارات.

وكان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أعلن في 25 فبراير الماضي إرسال مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا.