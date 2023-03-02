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بيربوك: على أوكرانيا أن تقرر بنفسها ما إذا ستكون القرم جزءا من اتفاق السلام

الخميس، 02 مارس 2023 02:00 ص
بيربوك: على أوكرانيا أن تقرر بنفسها ما إذا ستكون القرم جزءا من اتفاق السلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وكالات

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صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن أوكرانيا يجب أن تقرر بنفسها ما إذا ستكون عودة القرم شرطا للسلام مع روسيا.

وقالت بيربوك في حديث لقناة ARD التلفزيونية، إنه "من المعروف أن القرم تعود لأوكرانيا"، وأنه تم فرض عقوبات على روسيا بسبب القرم في 2014.

وتابعت أن "الرئيس الأوكراني يقول أيضا إن القرم تابعة لأوكرانيا. وفي نهاية المطاف نحن ندعم أوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس، وهذه أرضها".

وأضافت أن أوكرانيا يجب أن تحدد بنفسها شروط السلام، وأن ألمانيا لن تقدم نصائح لأوكرانيا في هذا الصدد.

جاء ذلك ردا على سؤال، هل كانت بيربوك تقصد استعادة أوكرانيا للسيطرة على القرم، عندما قالت إن "أوكرانيا يجب أن تنتصر؟".

وجدير بالذكر أن روسيا قد أعلنت مرارا أن موضوع تبعية القرم "غير قابل للنقاش" بعد انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014.


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