أوقاف سوهاج تفتح اليوم 5 مساجد.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديرية أوقاف سوهاج مسجد الجواميس بالعزبة المستجدة بقرية السلام التابعة إلى أدارة أوقاف طما شمالى محافظة سوهاج، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار المساجد، الأمر يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة من خلال تطوير وإعمار المساجد.

جاءت خطبة الجمعة بحضور فضيله الشيخ الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزاره الأوقاف والشيخ شحاته محمد شحاته مدير الادارات وحضور القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية ولفيف من علماء الأوقاف ومحمود العجوز مسؤل الدعوة الإلكترونية وأكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "منزلة الشهداء عند ربهم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

ذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلمت قبل ذلك أن وزارة الأوقاف 67 مسجدًا اليوم الجمعة 10 / 3 / 2023م، منها 61 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (812) مسجدًا، منها (654) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(158) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وجاءت مساجد سوهاج التي تم إفتتاحها اليوم بمحافظة سوهاج نور الإسلام الوحلية الكبير برديس، ومسجد الإمام محمد عبده الرياينة بطما ومسجد الأنوار المحمدية بنجع الحضر التابع لقرية أولاد سلام بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ، ومسجد التراكوة بقرية بني وشاح بمركز المراغة ومسجد الجواميس العزبة المستجدة بقرية المدمر بمركز طما.







المصلين بإفتتاح المسجد اليوم



أهالى القرية بصلاة الجمعة اليوم



أئمة الأوقاف بإفتتاح المسجد



جموع المصلين بالمسجد



دعاء الجمعة بالمسجد اليوم



ساحة المسجد من الخارج



وكيل اوقاف سوهاج بإفتتاح المسجد



وكيل وزارة الأوقاف يؤم المصلين









