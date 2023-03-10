أوقاف الإسكندرية تستقبل طلاب منحة مكتب الزكاة الكويتى

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة ، فى إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الفوج السابع عشر لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية نظمت إدارة المعسكر جولة ترفيهية سياحية لعدد 50 طالبًا من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة والمسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي، قاموا خلالها بزيارة قلعة قايتباي، وأداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي المرسي أبو العباس، وزيارة لمسجد الإمام البوصيري، إضافة إلى زيارة لبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وأبدى الطلاب الوافدون انبهارهم بمعالم وآثار محافظة الإسكندرية وكنوزها الحضارية والتاريخية التي تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر ذات تاريخ عظيم وهي مهد الحضارات منذ آلاف السنين.

وفي ختام الزيارة عبر الطلاب عن خالص شكرهم لوزارة الأوقاف على هذه الجولات والزيارات المتميزة والتي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل، سائلين الله "عز وجل"، أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.