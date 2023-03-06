أوقاف الإسكندرية تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد المرسى أبو العباس بحضور المحافظ

وشهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بالإسكندرية في مسجد أبوالعباس المرسي، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الدعوة والإعلام الديني بوعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية ، ونائب مدير أمن الإسكندرية ، وعدد من القيادات الدينية، والتنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول خلالها الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم، فى الأوامر والنواهي ، في المنشط والمكره ، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها، واختتم الحفل بالابتهالات الدينية التي تناولت الابتهالات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله .

من جانبه، صافح محافظ الإسكندرية المصلين المشاركين في الاحتفال وقدم لهم التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى الأمة الإسلامية الأمن والأمان والاستقرار .