أم لـ3 أشقاء من ذوى الهمم بعد حصدهم بطولات: فرحانة بأولادى ومنتظرة بطولة العالم

دمياط - هيثم مراد

قصة كفاح بدأت بإنجاب ثلاث أشقاء من ذوى الهمم الصم وضعاف السمع، اختلفت معايير التعامل معهم كان تحديا كبيرا أمام هذه الأم، والتي لم تنقطع عن دعم أبنائها الثلاث.

استمرت "ام محمد" في تقديم الدعم لأبنائها، كذلك البحث عن طرق التعلم من أجل خلق قناة تواصل بينها وبين أبنائها، ويقدم "اليوم السابع" رحلة سيدة دمياط رفقة أبنائها الثلاث.

" كنت شغوفة ومهتمة بتعليمهم، كانت لحظات صعبة جدا عليا لما الاقي نفسي مش عارفة افهم طريقتهم، لحد ما قدمت لأولادي في المدارس الخاصة بهم وبدأت اتعلم زيهم" هكذا بدأت الست "أم محمد" حديثها لنا لتسرد قائلة: تدريجيا بدأت أدرك ما يشعرون به وما يحتاجونه، شعور اسعدني كثيرا".

واستكملت سيدة دمياط حديثها قائلة:"تركت أبنائي يختارون طريقهم كل منهم أبدع في شئ مختلف، ولكن ابنتي الصغري احترفت الرياضة وحققت بطولة الجمهورية الأخيرة في ألعاب القوي ومنتظرة منها بطولة العالم القادمة."

وعن دعم الرئيس السيسي لذوى الهمم قالت سيدة دمياط: دعم رئيس الجمهورية لأبنائنا كان سببا مباشرا في تحقيق تلك الإنجازات.

بدأت في التواصل مع أبنائها حاولت توصيل رسائلهم لنا والتي جاءت لتقول: " أحب امى وهي أكبر داعم لي، سأحقق بطولة العالم هدية لأمي" هذه كانت رسائل البطلة اسراء غازى لوالدتها، لاستكمال رسائلها قائلة: أي انجاز احققه هدية لرئيس مصر، دعمه لذوى الهمم كان نقطة فارقة في حياتنا جميعا، شكرا ياريس".



ثلاث-أشقاء-أبطال-من-ذوى-الهمم-(1)



ثلاث-أشقاء-أبطال-من-ذوى-الهمم-(2)



ثلاث-أشقاء-أبطال-من-ذوى-الهمم-(3)