أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مواطنة بتغيب نجلها "من ذوى الهمم" وتعيده للمنزل

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لسرعة الإستجابة لبلاغات المواطنين، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إستغاثة من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بخروج نجلها (سن 10 سنوات "من ذوى الهمم") من المنزل ولم يعد، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبتكثيف الجهود وبالتعامل الفنى أمكن العثور على الطفل المتغيب، ولا يوجد به أى إصابات، وتم تسليمه لوالدته والتى تقدمت بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإستغاثتها وعلى الجهود المبذولة لإعادة نجلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.