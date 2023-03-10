اليوم السابع
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أمريكا وحلفاؤها يجمدون أصولا مملوكة للنخب الروسية بقيمة 58 مليار دولار

الجمعة، 10 مارس 2023 11:13 ص
أمريكا وحلفاؤها يجمدون أصولا مملوكة للنخب الروسية بقيمة 58 مليار دولار بوتين والاوليجارش الروس
كتبت: نهال أبو السعود

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جمدت الولايات المتحدة وحلفائها أصول تبلغ قيمتها 58 مليار دولار مملوكة للأوليجارش الروس الخاضعين للعقوبات في العام الماضي، وسط استمرار الحكومات الغربية في زيادة الضغط على الكرملين، وفقا لبيان مشترك صادر عن فرقة العمل الخاصة متعددة الجنسيات المكلفة بتطبيق العقوبات.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، عقدت فرقة العمل الخاصة بـ الأوليجارش الروس والوكلاء والنخب (REPO) اجتماعها السادس لمناقشة استمرار عمل المجموعة، وتعهدوا بمضاعفة جهودهم لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه.

وبحسب الصحيفة فريق العمل هو جهد مشترك بين الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية.

ووفقًا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع: "ستضاعف (REPO) جهودها لمحاسبة روسيا على حربها الظالمة ، ومواجهة الجهود الروسية لتقويض أو التحايل أو التهرب من العقوبات الجماعية التي تفرضها منظمة ريبو"

وتتخذ فرقة العمل، التي تم تشكيلها مارس الماضي ، خطوات إضافية للقضاء على التهرب من العقوبات حيث تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على سد الثغرات في نظام العقوبات الذي أضعف الاقتصاد الروسي لكنه لم يشله.

بعد الاجتماع، أصدر REPO توصية لمساعدة القطاع الخاص على اكتشاف ومنع أساليب التهرب من العقوبات الشائعة ، مثل اللجوء لأفراد الأسرة للحفاظ على الأصول الخاضعة للعقوبات ، وإنشاء هياكل ملكية معقدة واستخدام سلطات قضائية لطرف ثالث ومعلومات تجارية كاذبة للشحنالبضائع الخاضعة للرقابة.

تقول المذكرة: "ستسهم هذه المشورة في التنفيذ الفعال للعقوبات عبر الولايات القضائية لأعضاء فريق عمل REPO من خلال منع تقويض العقوبات المالية ، وضوابط التصدير ، وغيرها من التدابير التقييدية المصممة والمنفذة ردًا على الحرب الروسية في أوكرانيا".

قامت فرقة العمل بحظر الأصول المالية وصادروا اليخوت الفاخرة والعقارات وحتى الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن ، حيث استعاد المسؤولون الأمريكيون بيضة فابرجيه من يخت أحد الاوليجارش الروس.

 


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