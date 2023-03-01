وكيل "تعليم أسوان" يستقبل السفير الألمانى لبحث موضوعات تعليمية

أسوان- صلاح المسن

استقبل عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم ب أسوان ، بمكتبه، فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام و محمد شرف مدير عام التعليم الفنى و غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية) وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية.

وخلال اللقاء، دار حديث بين وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وسفيرجمهورية ألمانيا الاتحادية، طرح خلاله عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إمكانية أن تقوم سفارةجمهورية ألمانيا الاتحادية بتوفير عدد من المنح والفرص التدريبية للطلاب والمعلمين، بما يعمل على نشر ثقافة اللغة الألمانية بين الطلاب، خاصًة فى ظل الإقبال الكثيف من طلاب المرحلة الثانوية بأسوان على اختيار اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية، كما تعمل هذه المنح والتدريبات على صقل مهارات ممارسة اللغة وتدريسها بالنسبة للمعلمين، ورفع الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الألمانية

من جانبه أكد فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية أن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بصدد وضع آليات محددة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية ومعهد جوته لتعزيز كافة المقترحات التى من شأنها نشر اللغة الألمانية وكذلك تذليل كافة المعوقات التى تواجه ذلك.

كما شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، والمتمثل فى مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz بمدارس التعليم الفنى بأسوان، ودورها فى اكساب طلاب التعليم الفنى المهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل.

عقب ذلك أهدى عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان درع التميز للسفير الألمانى، وأعرب فرانك هارتمان السفير الألمانى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر.

والتقى السفير الألمانى و وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بسعاد عامر موجه عام الدراسات الاجتماعية و سلوى يمنى معلم الدراسات الاجتماعية وعدد من طالبات مدرسة عبدالحميد عبدالغفور الإعدادية بنات بإدارة أسوان التعليمية، الفائزات بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة اكتشف التاريخ، والتى نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع معهد جوته الألمانى بالقاهرة.

وتحدث سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مع الطالبات حول كيفية الاشتراك فى المسابقة وآليات ومراحل التنفيذ وكيفية الاستفادة من المسابقة وطموحهن بالمستقبل. ثم قام سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتكريم الطالبات والمعلمة والموجه العام، تقديرًا لفوزهم بمركز متميز بالمسابقة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتى استكمالًا لزيارة أمس التى قام خلالها سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق بزيارة مدرستى كمال نوبى للتعليم والتدريب المزدوج وعبدالله الشرقاوى الزخرفية المعمارية، حيث تم تفقد عدد من الأقسام وكذلك مركز الخدمات المهنية، الذى يعمل على تيسير التحاق الطلاب بسوق العمل، وكذلك زيارة مدرسة الرغامة البلد للتعليم المجتمعى بإدارة كوم امبو التعليمية؛ وامدادها بشاشة تفاعلية لتسهيل العملية التعليمية الإلكترونية للدارسين.