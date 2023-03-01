"صحة أسوان": لا زيادة فى أعداد إصابات الأطفال بمرض الجدرى

أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه لا توجد زيادة فى أعداد إصابة الأطفال بمرض الجدرى على مستوى مدن ومراكز المحافظة والمدارس ودور الحضانة.

وأوضح أنه من الطبيعى أن تظهر إصابة بعض الحالات خلال الفترة الحالية متواكبة مع تغير الفصول والمناخ، وأيضاً مع انتشار بذور اللقاح.

وأشار وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، إلى أن الحالات التى ظهرت حتى الآن أقل من معدلات الإصابة التى ظهرت خلال العام الماضى في نفس الفترة وهى تعالج ذاتياً داخل المنازل من خلال عزل الطفل، لأنه مرض معدى، بالإضافة إلى التعامل معه بواسطة طبيب متخصص، فضلاً عن التعامل مع إرتفاع درجات الحرارة بالحصول على جرعات الأدوية الخافضة للحرارة.

وفى سياق منفصل، واصلت مديرية الصحة بأسوان، متمثلة فى إدارة مكافحة البلهارسيا بأسوان جهودها ضمن حملة تجريع طلبة المدارس وعلاج ميكانيكي للمجاري المائية القريبة من المدارس، استكمالًا لجهود ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا.