نقص البروتين قد يسبب الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يحدث جوعك غير المبرر، والذي يدفعك أحيانًا إلى الإفراط في تناول الطعام، نتيجة لعدد من الأسباب ومن هذه الأسباب نقص البروتين، واستعادة السيطرة على الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام عندما يتم إعطاء جسمك التغذية المناسبة، ولكن قد يجعلك نقص البروتين تشعر بالجوع بشكل متكرر وقد يساهم في زيادة الوزن، في هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع نقص البروتين، بحسب موقع "Health".

نقص البروتين يؤدى إلى الإفراط في تناول الطعام والسمنة

يعتقد الكثير من الناس أن الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون يمكن أن تجعلهم يكتسبون الوزن، لكنها في الواقع تساعد في إنقاص الوزن، حيث يزيد البروتين من هرمونات الشبع ويقلل من هرمون الشهية، نتيجة لذلك لن تفرط في تناول الطعام لأنك ستشعر بالرضا لفترة أطول. يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن. من ناحية أخرى ، قد يؤدي تناول البروتين غير الكافي إلى زيادة الشهية وزيادة الوزن والسمنة.

العلم وراء الارتباط بين نقص البروتين والإفراط في تناول الطعام

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة سيدني أن الجوع للبروتين قد يكون قوة دافعة وراء الإفراط في تناول الطعام والسمنة.

تشير الدراسة إلى أن نقص البروتين في الجسم يمكن أن يؤدي إلى الجوع ويؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، قد ينتهي بك الأمر بتناول أطعمة غنية بالدهون غير الصحية والسكر.

أجرى الباحثون سلسلة من التجارب على الفئران والبشر ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من نقص البروتين كانوا أكثر عرضة لاختيار الأطعمة عالية السعرات الحرارية وتناول كميات أكبر من الطعام بشكل عام.

وجد الباحثون أيضًا أنه عندما تم منح الفئران التي تعاني من نقص البروتين إمكانية الوصول إلى الأطعمة الغنية بالبروتين ، انخفض تناولها الغذائي وفقدوا الوزن.

طرق لمحاربة نقص البروتين

فيما يلي طرق سهلة لزيادة تناولك للبروتين:

1. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين

يجب عليك تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في وجباتك. الأطعمة مثل البيض والأسماك والدواجن والديك الرومي واللحوم الأخرى هي مصدر البروتين لغير النباتيين. يمكنك تناول الفول وفول الصويا والعدس واللوز والبازلاء الخضراء وبذور اليقطين إذا كنت نباتيًا، كلها مصادر كبيرة للبروتين ومتوفرة بسهولة.

2. وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالبروتين

سيساعدك تناول وجبات خفيفة من الأطعمة مثل اللوز والجبن والزبادي اليوناني على تعزيز استهلاكك اليومي للبروتين من أجل جوعك. يعد تناول وجبات خفيفة صحية طريقة رائعة لتقليل مخاطر الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

3. استخدام مسحوق البروتين

يتوفر مسحوق البروتين في كل من الأشكال النباتية والحيوانية. الطريقة البسيطة لزيادة استهلاكك للبروتين هي خلط مسحوق البروتين في العصائر أو الحبوب.

للحصول على أفضل النتائج ، امزج مسحوق البروتين بالماء البارد والحليب قبل الشرب.

4. اختر وجبات الإفطار الغنية بالبروتين

يمكنك الشعور بالشبع لفترة أطول إذا بدأت يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين مثل البيض أو الزبادي اليوناني.