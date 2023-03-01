اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 مارس 2023 06:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى المنوفية

الأربعاء، 01 مارس 2023 05:25 م
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى المنوفية سيارة إطفاء - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية بابل بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية،  إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد من نشوب حريق بمرزعة دواجن  بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر انفجار أنبوبة غاز داخل المزرعة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق كمية من الدواجن ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز تلا

حريق

مزرعة دواجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة