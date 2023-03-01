السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية بابل بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد من نشوب حريق بمرزعة دواجن بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر انفجار أنبوبة غاز داخل المزرعة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق كمية من الدواجن ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.