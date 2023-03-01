جامعة طنطا تنظم ندوة حول " التوعية عن مرض التصلب المتعدد"

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوة " التوعية عن مرض التصلب المتعدد "M.S"، بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور حسام الصاوى أستاذ ورئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتورة عزة عباس أستاذ العصبية والدكتور خالد السنوسى أخصائى الأمراض النفسية والعصبية بالإدارة الطبية.

أكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على تنظيم الندوات الطبية التوعوية، لرفع درجة الوعي الصحي بالأمراض التى تهدد صحة الانسان وسبل الوقاية منها، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمرض "التصلب المتعدد" فى 30 مايو، موضحاً أن المرض يعد من أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعا، ويؤثر على الجهاز العصبى والمركزي، ويسبب مجموعة من الاعراض حركة الزراع والساقين والرؤية والاحساس والتوازن

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أضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تتبنى فى كلياتها بالقطاع الطبي أهداف اليوم العالمي للتصلب المتعدد ، وتتضمن التصدي للحواجز الاجتماعية والوصمة التي يمكن أن تترك الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، القضاء على الشعور بالوحدة والعزلة للمرضى، وتعزيز سبل الرعاية الذاتية، والعمل على تحقيق الحياة الصحية مع المرض عند الأشخاص المصابين،لافتاً إلى أن الجامعة توفر الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والأدوية اللازمة لعلاج المرض بالمجان لجميع الطلاب المشخصين بالمرض.

أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن الندوة تهدف إلى توعية طلاب الجامعة بمرض التصلب المتعدد وأعراضة المبكرة بما يضمن تشخيصه بالمراحل الأولى للمرض، مؤكداً أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفيات جامعة طنطا مجهزة بالكامل لتشخيص المرض وعلاجه، علاوةً على تقديم الدعم النفسي الكامل للمرضي بقسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية.

خلال الندوة تم عرض فيديو توضيحي عن مرض التصلب المتعدد وقدم الدكتور باسم فودة مدرس الأمراض العصبية عرضاً تناول خلاله تعريفاً بالمرض وأعراضه، وتناول الدكتور حسام الصاوى الأعراض النفسية المصاحبة للمرض، وقدمت الدكتورة وسام صلاح أستاذ التغذية العلاجية بكلية الطب شرحاً للنظام الغذائي والتغذية السليمة لمرض التصلب المتعدد، وعرض الدكتور السيد تاج الدين أستاذ الأمراض العصبية الجديد فى علاج التصلب المتعدد، وتناولت الدكتورة عزة عباس التحديات فى علاج التصلب المتعدد أثناء الحمل.