ناشر ألمانى: استبدال الصحفيين بأنظمة الذكاء الاصطناعى أصبح قريبا

كتبت رباب فتحى

قال أكسل سبرينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة وسائل الإعلام الألمانية، إن الصحفيين معرضون لخطر استبدالهم بأنظمة ذكاء اصطناعي مثل ChatGPT.

وتوضح صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذا الإعلان يأتى عقب سعى الناشر إلى زيادة الإيرادات في الصحف الألمانية بيلد و دي فيلت والانتقال إلى "شركة وسائط رقمية بحتة". وقال إن تخفيضات الوظائف ما زالت قائمة ، لأن التشغيل الآلى والذكاء الاصطناعي يجعلان العديد من الوظائف التي تدعم إنتاج الصحافة زائدة عن الحاجة.

وقال الرئيس التنفيذي ماتياس دويبفنر في رسالة داخلية إلى الموظفين: "يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على جعل الصحافة المستقلة أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى - أو ببساطة استبدالها".

وأضاف أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تعد "بثورة" في المعلومات ، وستكون قريبًا أفضل في "تجميع المعلومات" من الصحفيين البشر.

وتابع دويبفنر "يعد فهم هذا التغيير أمرًا ضروريًا لاستمرارية دار النشر في المستقبل". "فقط أولئك الذين ينشئون أفضل محتوى أصلي سيستمرون."

لم يحدد أكسل سبرينجر عدد الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم ، لكنه وعد بعدم إجراء تخفيضات في عدد "المراسلين أو المؤلفين أو المحررين المتخصصين".

في رسالته إلى الموظفين ، قال دويبفنر إن وسائل الإعلام يجب أن تركز على الصحافة الاستقصائية والتعليقات الأصلية ، في حين أن اكتشاف "الدوافع الحقيقية" وراء الأحداث سيظل مهمة الصحفيين.