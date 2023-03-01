ميناء دمياط يستقبل وفد التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الجديدة "تحيا مصر 1" خلال زيارتهم للميناء بحضور المهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة، وأشاد وفد التحالف بالتقدم الملحوظ والدعم الذى تقدمه هيئة ميناء دمياط باعتبار ذلك المشروع أحد أهم المشروعات القومية الجارى إقامتها بالميناء.

وناقش الطرفان عددًا من النقاط الخاصة بعرض مخططات البنية الفوقية للمشروع، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى، للاطمئنان والتأكد من مراعاة الأعمال الإنشائية الجارية للاشتراطات البيئية الدولية، ثم توجه الوفد إلى موقع المحطة للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالإنشاءات والتجهيزات، والتأكد من مدى توافقها مع المخططات الزمنية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة مستمرة فى تقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال المشروع، وتشغيله طبقا لتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل ضمن خطة جعل ميناء دمياط ميناء محورى لتجارة الترانزيت فى المنطقة.

كما استقبل اللواء بحرى أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وفدا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور اللواء بحرى طارق عدلى، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والمهندس أحمد عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخص مشروع محطة الحاويات الثانية " تحيا مصر 1 " والوقوف على آخر تطورات المشروع.

بدأت الزيارة بتقديم عرض توضيحى عن ميناء دمياط ومحطاته وإمكاناته الفريدة التى تميزه بين الموانئ المصرية، كما تناول العرض آخر تطورات المشروعات الجارى تنفيذها حاليا وأهمها محطة الحاويات تحيا مصر 1، حاجز الأمواج الشرقى، حاجز الأمواج الغربى، وأيضا بعض المشروعات الجارى طرحها كفرص إستثمارية مثل المشروع المستقبلى لإقامة محطة جديدة للحبوب بجوار الحاجز الشرقى بأطوال أرصفة 600 م وساحة خلفية بمساحة 270.000 م2، والمخطط الخاص بتطوير المنطقة المجاورة للحاجز الغربى وإقامة محطة جديدة متعددة الأغراض.

بعد ذلك تم زيارة لمركز العمليات بالهيئة واطلع الوفد على إمكانياته وقدراته فى المراقبة وأحكام السيطرة الأمنية على جميع مرافق الميناء، ثم توجهوا إلى موقع مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتفقدوا التجهيزات القائمة واستمعوا من القائمين عن المشروع على الموقف الحالى وسير الأعمال وفقاً للمخططات الزمنية الموضوعة.