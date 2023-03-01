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مصرع وإصابة طفلين فى حادث دهس تحت عجلات جرار زراعى بأسوان

الأربعاء، 01 مارس 2023 03:28 م
مصرع وإصابة طفلين فى حادث دهس تحت عجلات جرار زراعى بأسوان جثة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لقى طفلا مصرعه دهسا تحت عجلات جرار زراعى، وأصيب شقيقة بقرية البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، اليوم، الأربعاء، وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 
وكان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث دهس جرار زراعى، لدراجة بخارية، وعلى الفور إنتقلت قوة من مباحث إدفو إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث دهس جرار زراعى، لدراجة بخارية.
 
وأسفر الحادث عن وقوع متوفى ومصاب فى الحادث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "زياد .م .أ" 9سنوات، فيما أصيب شقيقة "محمد" 8 سنوات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو، والمصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
 



 

 


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