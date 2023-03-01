مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم ندوة عن إدارة الوقت وتنمية مهارات الأيتام

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة تناولت أهمية استثمار الوقت وإدارته، التي تعد من أهم أسس النجاح في مختلف مجالات الحياة، وذلك من خلال تحديد الأولويات ووضوح الأهداف، ووضع خطة عمل قابلة للتحقيق فى إطار زمني محدد.

أدار الندوة التثقيفية بمركز شباب قونة، الشيخ محمد نبيل حجاج وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وفريق عمل المركز.

كما نظمت فعاليات المشروع القومى، لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والدكتورة، وسونيا عبد الوهاب، وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المشروع القومى لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، يهدف إلى صقل مهارات الأيتام وتنمية قدراتهم، والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية.

وأضاف محروس، أن المشروع يدعم الأطفال الأيتام للعمل على دمجهم في جميع المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والاهتمام بممارسة الرياضة، وتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضتي كرة القدم وتنس الطاولة والتمرينات البدنية، لافتا إلى أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وتقام فعاليات المشروع القومى بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى، مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة.