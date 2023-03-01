محافظ كفر الشيخ يقرر تشغيل خط السلام تيسيرا على المسافرين

استجاب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لأهالى كفر الشيخ، لتخصيص خط كفر الشيخ السلام، تيسيرا على المواطنين الراغبين فى التوجه لموقف السلام بالقاهرة، للتخفيف عنهم عبء الانتقال واستخدام أكثر من وسيلة مواصلات للتوجه لموقف السلام، والمدن والأحياء القريبة منه.

ووجه السائقون والمواطنون الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على افتتاح وتشغيل خط كفر الشيخ السلام، لخدمة أهالى المحافظة من طلاب وجمهور.

وكانت إدارة المواقف برئاسة اللواء حسام الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلنت عن عن تشغيل خط كفر الشيخ السلام، بناء على طلب المواطنين لمحافظ كفر الشيخ، وكذلك مالكى سيارات خط كفر الشيخ عبود، ولمدة 15 يوماً، وتقدم 76 مالك سيارة بطلبات، وأجريت قرعة علنية برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلا من الادارة العامة لمشروع سيارات الاجرة، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وعضوية الشئون القانونية من الديوان العام، وأجريت القرعة بوجود جميع المتقدمين، أسفرت القرعة عن تحديد 12 سيارة اساسى و3 أحتياطى، للعمل على الخط الجديد، وجرى بالفعل تشغيله.