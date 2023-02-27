محافظ دمياط تفتتح 4 شوارع رئيسية فى فارسكور بعد تطويرها بـ20 مليون جنيه..صور

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد 4 شوارع بمدينة فارسكور اليوم الإثنين، ضمن مشروعات التطوير الحضاري لعواصم المدن، وهي: "شارع النقراشى بطول 990 مترا، وشارع الشيخ عبد الله بطول 550 مترا، وشارع محمد عبده بطول 600 متر، وشارع عبد الوهاب داوود بطول 60 مترا، وهي من الشوارع الرئيسية بمدينة فارسكور، وذلك تحت إشرف وتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وقال المهندس محمد خشبة نائب رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة السابق ومشرف المشروع لـ"اليوم السابع"، إن المشروع أحد مشروعات تطوير عواصم المدن، ويضم 4 شوارع رئيسية بمدينة فارسكور، وتم خلال مرحلة الننفيذ اعمال رفع كفاءة البنية التحتية للشوارع وازالة طبقة الرصف واضافة طبقة اسفلت جديدة ، بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه.

وأشار خشية الي أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير اخري في شواع فارسكور منها شارع كورنيش النيل.

اكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انه تم تنفيذ عدة مشروعات بهذه الشوارع شملت الغاز والبنية التحتية والرصف وتغيير أعمدة الإنارة

كما قامت المحافظ بتفقد ضريح الشيخ البطوطي بفارسكور بعد تطويره،وتجولت محافظ دمياط في شوارع مدينة فارسكور والتقت عدد من المواطنين واستمعت لمطالبهم في حضور اللواء وائل الشرييني رئيس مدينة ومركز فارسكور.

كما استجابت المحافظ لمطلب مسن من أحد أبناء فارسكور مطالبا بتوفير 3 كيلو أرز لسد احتياجاته هو وزوجته فكلفت محافظ دمياط رئيس مدينة ومركز فارسكور لتوفير كمية ارز تكفي لمدة أسبوعين .



محافظ دمياط تفتتح 4 شوارع رئيسية في فارسكور بعد تطويرها



محافظ دمياط تفتتح 4 شوارع رئيسية في فارسكور