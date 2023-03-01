محافظ الدقهلية يبحث إنشاء مصنع أخشاب يستوعب مليون طن قش أرز سنويا

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المهندس أحمد بركة رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا الأخشاب، التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول، والوفد المرافق له من قيادات القطاعات المختلفة بالشركة وممثلى ومسئولى شركتين مختصة بالتوريد والنقل وحضر اللقاء الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

وتناول اللقاء استعراض ومناقشة الخطوات والإجراءات اللازمة للاستفادة القصوى من قش الأرز سواء من خلال النقل إلى المصنع الموجود بمحافظة البحيرة كمرحلة أولى أو من خلال إنشاء مصنع بتكنولوجيا ألمانية نظيفة يستوعب مليون طن قش سنويا بمنطقة قلابشو ببلقاس.

وقال مختار، إن المصنع المزمع تنفيذه يستوعب إنتاج المحافظة من قش الأرز باعتبارها أولى المحافظات الزراعية والتى تنتج 27% من إنتاج الأرز على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المصنع يحقق الاستفادة الاقتصادية القصوى من قش الأرز، ويساهم فى القضاء على التعامل السلبى مع المخلفات الزراعية فى مقدمتها قش الأرز لتوفير بيئة صحية ونظيفة، وذلك بالقضاء التام على عمليات حرق قش الأرز، حيث يتم التخلص منه بطريقة آمنة تحقق عوائد اقتصادية للمنتجين.

حضر اللقاء الدكتور عماد النجار مدير ادارة البيئة بديوان عام المحافظة، والمهندس طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنطقة المركزية، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة.