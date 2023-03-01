دراسة إنشاء مصنع لإعادة تدوير قش الأرز فى الصناعات المتنوعة بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلي ة، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل من أجل تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات، مشيرا إلى ضرورة تقديم الخدمة بابتسامة وحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم.

جاء ذلك خلال رئاسة اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ورؤساء المركز والمدن والأحياء.

وأشار " مختار " إلى أنه سيتم إقامة معرض دائم للمواد والسلع الغذائية بمدينة المنصورة وإقامة معارض جديدة "أهلا رمضان"، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال التنسيق والتعاون بين الغرفة الغرفة التجارية والتموين.

وقرر "المحافظ" الدخول بالمجانا لذوي القدرات الخاصة لكافة الحدائق والمتنزهات العامة علي مستوي المحافظة، مؤكدا على أن هذا أقل حق من حقوقهم وواجب علينا تجاههم.

ووجه "مختار" بضرورة تعظيم إيرادات الدولة، من خلال تحصيل الرسوم المقررة فى كافة القطاعات لإعادة استغلالها في مشروعات خدمية للمواطنين.

وأعلن " المحافظ " عن البدء في دراسة إنشاء مصنع لإعادة تدوير واستخدام قش الأرز في العديد من الصناعات المتنوعة لتعظيم الاستفادة من مخرجات هذا المنتج نظرا لكون الدقهلية رائدة في زراعة وإنتاج محصول الأرز، وحفاظا علي الرقعة الزراعية من التبوير، وأيضا حفاظا علي البيئة من خلال منع حرق قش الأرز.

ووجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال التنسيق مع مديرية الزراعة بالتصدي الحاسم لكافة التعديات علي الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف " المحافظ " بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أملاك الدولة وتسليمها إلى المنتفعين، بالإضافة ملف التصالح علي مخالفات البناء من خلال مراجعتها وفقا للشروط والمعايير التي نص عليها قانون التصالح علي مخالفات البناء واستخراج نماذج التصالح وتسليمها الي المواطنين، وأيضا الانتهاء من المتغيرات المكانيه وحصرها اول بأول وازالة المتغيرات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه.

كما كلف " مختار" بسرعة رفع نواتج تطهير الترع بالتنسيق مع الري والوحدات المحلية والادرة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لعدم السماح بتراكم القمامة ومخلفات الهدم والبناء عليها حفاظا علي البيئة.

وايضا وجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في مراكز المرحلة الثانية وهي (بلقاس - المنزلة - ميت غمر - السنبلاوين - أجا ) استعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة .

وشدد " مختار " علي سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وفقا للبرنامج الزمني ومتابعة تنفيذ كافة المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة .

وخلال جلسة المجلس التنفيذي تمت الموافقة علي البدء في حملة تطعيم المواطنين وطلاب المدراس ضد فيروس كورونا والمقرر تنفيذها اعتبارا من تاريخ 5/3/2023 الجاري .

وايضا تمت الموافقه علي طلب أهالي دقادوس بمدينة ميت غمر علي تخصيص قطعة أرض املاك دولة مساحتها 188,5 متر مربع لاقامة مكتب بريد عليها مقابل ايجار اسمي .

كما تمت الموافقه علي تخصيص قطعة أرض املاك دولة مساحتها 4 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة ثانوية بنات بكفر الأمير مركز تمي الأمديد .

وأيضا تمت الموافقه علي تخصيص قطعة أرض املاك دولة مساحتها 1,060 متر مربع لاقامة إدارة تعليمية بمدينة المنزلة .

وتمت الموافقه ايضا علي تخصيص قطع أراضي تصلح لاقامة مقرات تأمينية عليها بمركز السنبلاوين و دكرنس و المطرية و المنزلة لتقديم كافة الخدمات التأمينية للمواطنين.

كما تمت الموافقه علي تأجير دور أرضي بمبني تابع للوحدة المحلية بكفر الترعة القديمه بمركز شربين لصالح المجلس القومي للمرأة لإقامة مشروع تنمية الأسرة المصرية في إطار تنفيذ مبادرة حياه كريمه ، وايضا تأجير مقر مؤقت تابع للوحدة المحلية بميت الفرماوي بمركز ميت غمر لصالح الوحده البيطرية لحين انشاء مجمع الخدمات الزراعية في مبادرة حياة كريمه .