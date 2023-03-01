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متحدث الوزراء: 2000 جنيه بدل انتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

الأربعاء، 01 مارس 2023 08:02 م
متحدث الوزراء: 2000 جنيه بدل انتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية نادر سعد
كتب محمد شعلان

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كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انتقال 14 جهة ووزارة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مجلس الوزراء للعمل بشكل تدريجي، موضحا أن المرحلة الأولى شملت نقلاً تدريجيًا لـ14 جهة بشكل جزئي؛ على أن يتم استكمال انتقال باقي الموظفين على مدار الأيام المقبلة.

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، أن الموظف الذي سيفضل الاستمرار في سكنه الحالي، ويأتي إلى العاصمة الإدارية سيصرف له بدل انتقال 2000 جنيه؛ بداية من اليوم 1 مارس 2023.

وأوضح "سعد"، أن الموظف الذي فضّل التقديم من أجل الحصول على شقة في مدينة بدر من أجل العمل في العاصمة الإدارية الجديدة؛ سيتم صرف بدل سكن لهم، حيث يتم إنهاء إجراءات السكن الخاصة بهم حاليًا؛ على أن يتسلموا وحداتهم الأيام المقبلة، بسعر أقل كثيرًا من السوق.

 

وتابع: "الموظف سيسدد ثمن هذه الوحدة من البدل الذي سيحصل عليه؛ وهو 4 آلاف جنيه، والوحدة التي سيتسلمها الموظف كاملة التشطيب والمرافق"، مشيرا إلى أن مدينة بدر التي سيسكن بها الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية؛ من أقدم المدن الجديدة التي تم إنشائها، ومزودة بكل الخدمات التي يحتاجها المواطن؛ من مدارس ومستشفيات ومرور، لافتة إلى أن هذه المدينة تم إنشاؤها قبل العاصمة الإدارية، ولا تنقصها خدمات.

 

وأكد متحدث الحكومة، أنه سيكون هناك 3 وسائل لنقل العاملين بالعاصمة الإدارية من القاهرة ذهابًا وإيابًا؛ وهي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، وشبكة الأتوبيسات التي سيتم توفيرها في أماكن معينة بالقاهرة، بتوقيتات معينة لذهاب الموظفين وعودتهم، إلى جانب توفير اشتراك مواصلات شهري لمن يريد؛ بتوفير يصل إلى 50% من قيمة ما يتم إنفاقه على المواصلات يوميًا.

 


متحدث الوزراء

السفير نادر سعد

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صالة التحرير



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