كتبت فاطمة خليل

قد يؤدي التعرض الطويل للشاشات إلى إجهاد العين وجفافها واحمرارها أيضًا، لذا يجب تقليل تأثير الشاشات على عينيك عن طريق تتبع هذه الخطوات الخمس البسيطة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تستخدم الشاشات دون أن تسبب أضرارا لعينيك؟

1- جرب قاعدة 20-20-20

لم يتم تصميم عينيك للنظر مباشرة إلى الشاشة طوال اليوم. تحتاج إلى منحهم بعض الراحة بين العمل أو الترفيه.

على وجه الخصوص ، امنح عينيك قسطًا من الراحة عند استخدام شاشات العرض.

استخدم مبدأ 20-20-20. خذ استراحة مدتها 20 ثانية كل 20 دقيقة لإصلاح نظرك في مكان ما على بعد 20 قدمًا على الأقل.

2- الجلوس في غرفة مضاءة جيدًا

يؤثر الضوء الأزرق عالي التردد بشكل أكبر عند استخدامه في الإضاءة المحيطة المنخفضة، العيون صديقة للضوء الدافئ.

يتم تضمين كل من الضوء الطبيعي المفلتر المتوهج ، وضوء LED في هذا للحفاظ على الإضاءة المناسبة ، وزع الإضاءة عبر منزلك ومكتبك.

3- تحكم في التوهج

تجنب وضع شاشتك أمام نافذة أو حائط أبيض، ضع غطاء شاشة مضاد للوهج فوقه أو استخدم نظارات مضادة للوهج عاكسة للضوء الأزرق.

فكر في تعتيم بعض أو كل الإضاءة العلوية استخدم مصباح مكتب قابل للتعديل إذا كنت بحاجة إلى إضاءة للكتابة أو القراءة.

4- حافظ على مسافة بينك وبين الشاشة

يُنصح بإبقاء شاشة الكمبيوتر بين 16 و 30 بوصة (40 إلى 76 سم) من عينيك. يجب أيضًا حمل الهواتف الذكية عن بُعد عند استخدامها.

من أكثر الآثار الجانبية المزعجة للاقتراب الشديد من الشاشات متلازمة رؤية الكمبيوتر (وتسمى أيضًا إجهاد العين الرقمي).

5- اضبط إعدادات الشاشة

تأكد من أن أجهزتك مهيأة لراحة العين، لجعل شاشتك أكثر ملاءمة للعين ، قم بزيادة تباين الشاشة وزيادة حجم خط النص أيضًا.

اضبط سطوع الشاشة بحيث لا يتناقض في السطوع أو الظلام مع المناطق المحيطة. قم بتقليل درجة حرارة لون الشاشة. قم بتعيين معدل تحديث سريع لأجهزتك.