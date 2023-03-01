كهرباء شمال القاهرة تشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار استعدادا لـ"رمضان"

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة ل توزيع الكهرباء ، أن هناك حمالات مكثفة بنطاق عمل الشركة لضبط سرقات التيار الكهربائى ورفع نسب التحصيل بالشركة خلال الأيام المقبلة استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة.

وأضاف عفيفي، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية ويتم حلها فى أسرع وقت وبشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.