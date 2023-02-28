الكهرباء: تشغيل 6 محطات متنقلة لتوصيل التيار الكهربائي لـ"الدلتا الجديدة"

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين يسابقون الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة، كاشفة أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 20 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.

وأوضحت المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشغيل 6 محطات محولات متنقلة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي سيتم زراعتها خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الدائمة ، موضحا أن تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 17 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، موضحة أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام ورشيد.

وأكد المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى تنفيذ المشروع من خلال توقيع عقدين مع أحدى الشركات لإنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (12) جهد 220/66/11ك.ف سعة (2×175+4×40) م.ف.أ و محطة محولات روافع ترعة الحمام (4) جهد 66/11ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS) ، بتكلفة اجمالية للمشروعين تبلغ حوالى 720 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12شهر لكل محطة على حدة.