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قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بجنوب سيناء‎‎

الأربعاء، 01 مارس 2023 09:53 ص
قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بجنوب سيناء‎‎ القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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فى إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها القوات المسلحة فى مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء فى إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.
 
جاء ذلك أثناء مرور إحدى الدوريات التى تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق، حيث تم الاشتباه بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية، مما أدى إلى التعامل معها، وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين واستشهاد ضابط، وإصابة ضابط وجندى.
 
هذا وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها فى تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب.

القوات المسلحه

الجيش المصرى

حرس الحدود

اخبار الجيش



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