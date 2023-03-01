قافلة طبية للكشف على غير القادرين بقريتى الرغامة البلد وكوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبى على 145 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتى الرغامة البلد وكوم أمبو قبلى مركز كوم أمبو، وقرى الشلال وكيما والحكروب والشيخ هارون مركز أسوان بمحافظة أسوان، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بأسوان.

وتواجدت القافلة الطبية على مدار يوم كامل بمستشفى أسوان الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر و عيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامه و أطفال وباطنة ومسالك).

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، فى تصريحات صحفية، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة أسوان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.